Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 16 лютого 2024 року, 16:00.
Динамо - Петрокуб, фото: ФК Динамо Київ
16 лютого 2024, 18:22
У рамках підготовки до відновлення сезону в українській Прем'єр-лізі київське Динамо провело товариський матч з представником Молдови — Петрокубом, який пройшов у Туреччині.
Команда Олександра Шовковського пропустила вже на перших хвилина зустрічі, проте ще у першому таймі гол Владислава Супряги дозволив "біло-синім" зрівняти рахунок. Поєдинок так і завершився унічию — 1:1.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Петрокуб:
Динамо Київ — Петрокуб 1:1
Голи: Супряга, 29 — Плетіке, 2
Динамо: Нещерет (Моргун, 46), Дубінчак, Дячук, Сирота, Гусєв, Михавко (Пономаренко, 46), Шапаренко (Шепелєв, 46), Царенко, Діалло, Беніто, Супряга.
Петрокуб: Абалора, Поттрніче, Гільєрме, С. Платіка, Сардан, Деміан, Мелачіо, Лунгу, Амброс, М. Платіка, Клещенко