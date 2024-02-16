Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 16 лютого 2024 року, 16:00.

У рамках підготовки до відновлення сезону в українській Прем'єр-лізі київське Динамо провело товариський матч з представником Молдови — Петрокубом, який пройшов у Туреччині.

Команда Олександра Шовковського пропустила вже на перших хвилина зустрічі, проте ще у першому таймі гол Владислава Супряги дозволив "біло-синім" зрівняти рахунок. Поєдинок так і завершився унічию — 1:1.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Петрокуб:

Динамо Київ — Петрокуб 1:1

Голи: Супряга, 29 — Плетіке, 2

Динамо: Нещерет (Моргун, 46), Дубінчак, Дячук, Сирота, Гусєв, Михавко (Пономаренко, 46), Шапаренко (Шепелєв, 46), Царенко, Діалло, Беніто, Супряга.

Петрокуб: Абалора, Поттрніче, Гільєрме, С. Платіка, Сардан, Деміан, Мелачіо, Лунгу, Амброс, М. Платіка, Клещенко