Динамо зіграло результативну нічию з Петрокубом на зборах. У дев'ятому товариському матчі в Туреччині команди Олександра Шовковського на гол Міхая Плетіке відповів Владислав Супряга. 

Динамо Київ — Петрокуб 1:1 

Голи: Супряга, 29 — Плетіке, 2 

Динамо: Нещерет, Дубінчак, Дячук, Сирота, Гусєв, Михавко, Шапаренко, Царенко, Діалло, Беніто, Супряга 

Петрокуб: Абалора, Поттрніче, Гільєрме, С. Платіка, Сардан, Деміан, Мелачіо, Лунгу, Амброс, М. Платіка, Клещенко 