Клуб зіграв черговий матч на зборах.
Динамо - Петрокуб - Офіційний Сайт Динамо Київ
16 лютого 2024, 17:57
Динамо зіграло результативну нічию з Петрокубом на зборах. У дев'ятому товариському матчі в Туреччині команди Олександра Шовковського на гол Міхая Плетіке відповів Владислав Супряга.
Динамо Київ — Петрокуб 1:1
Голи: Супряга, 29 — Плетіке, 2
Динамо: Нещерет, Дубінчак, Дячук, Сирота, Гусєв, Михавко, Шапаренко, Царенко, Діалло, Беніто, Супряга
Петрокуб: Абалора, Поттрніче, Гільєрме, С. Платіка, Сардан, Деміан, Мелачіо, Лунгу, Амброс, М. Платіка, Клещенко