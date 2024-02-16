Рівненський клуб здобув впевнену перемогу в заключному товариському матчі та залишився непереможним на зборах у Туреччині.
Верес - Ауда, фото: ФК Верес
16 лютого 2024, 19:07
У рамках підготовки до відновлення сезону в українській Прем'єр-лізі після зимової паузи рівненський Верес провів товариський матч із футбольним клубом Ауда, який у минулій кампанії став бронзовий призером чемпіонату Латвії.
Підопічні Олега Шандрука відправили у ворота латвійської команди два "сухих" м'ячі та завершили зимові збори у Туреччині впевненою перемогою з рахунком 2:0.
Голами за український клуб відзначилися Шастал та Мрвальєвич, який реалізував пенальті. У Туречичині рівняни не програли у жодному із семи спарингів.
Найближчий офіційний матч УПЛ Верес зіграє на стадіоні Авангард проти ковалівського Колоса у неділю, 25-го лютого, о 13:00.
Ауда — Верес 0:2
Голи: Шастал, Мрвальєвич (з пенальті).