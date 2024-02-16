Україна

Рівненський клуб здобув впевнену перемогу в заключному товариському матчі та залишився непереможним на зборах у Туреччині.

У рамках підготовки до відновлення сезону в українській Прем'єр-лізі після зимової паузи рівненський Верес провів товариський матч із футбольним клубом Ауда, який у минулій кампанії став бронзовий призером чемпіонату Латвії.

Підопічні Олега Шандрука відправили у ворота латвійської команди два "сухих" м'ячі та завершили зимові збори у Туреччині впевненою перемогою з рахунком 2:0.

Голами за український клуб відзначилися Шастал та Мрвальєвич, який реалізував пенальті. У Туречичині рівняни не програли у жодному із семи спарингів.

Найближчий офіційний матч УПЛ Верес зіграє на стадіоні Авангард проти ковалівського Колоса у неділю, 25-го лютого, о 13:00.

Ауда — Верес 0:2

Голи: Шастал, Мрвальєвич (з пенальті).