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Наставник львівської команди підбив підсумки минулих зимових зборів.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував останні результати команди у спарингах, а також підбив підсумки навчально-тренувальних зборів у Словенії.

"У команди в Словенії були всі умови для якісної роботи на зимових зборах і Рух добре пройшов цей період та підготувався до другої частини чемпіонату України. Чудові умови проживання та поля, хороші спаринг-партнери – я задоволений тим, як Рух провів зимові збори.

Якщо аналізувати останні матчі, то з Бріньє Гросуплє грали зовсім молоді хлопці. Їм вже потрібно звикати до дорослого футболу, тому ми й взяли на збори вихованців клубної Академії, аби вони могли себе проявити. Гравці тренувались на рівні першої команди і я сподіваюсь, що це піде їм на користь та полегшить перехід з юніорського футболу у дорослий. Зараз вони виступатимуть у своїх вікових категоріях – U-19 та U-17, але ми продовжимо на них розраховувати. Рік-два і ці футболісти будуть грати в УПЛ.

Щодо гри з Тріглавом, то жодну гру неможливо провести ідеально і реалізувати всі тренерські ідеї. Мені загалом сподобались усі матчі, які Рух провів на цих зборах – була хороша інтенсивність, прогрес у якості гри, який спостерігається протягом останніх півроку, також ми додали у позиційних атаках та виходах з оборони в атаку. Ми стали більш цілісною командою. Прикро, що були травми на цих зборах, зокрема Марко Сапуга отримав важку травму, в деяких гравців були мікроушкодження. Втім це – частина робочого процесу без якої неможливо пройти збори.

Наразі Рух готовий в усіх аспектах. Але всі наші майбутні суперники також готувались під час зимових зборів і майбутні матчі продемонструють, на скільки якісно ми попрацювали. Водночас я переконаний, що ми добре провели підготовку.

На матч з Поліссям склад обиратиметься згідно того, як футболіст підходитиме плану на конкретний матч. В нас є своя модель гри і Рух хоче грати з позиції тиску, високо пресингувати суперника, грати агресивно – всі гравці повинні це робити. На деяких позиціях вже є дуже серйозна конкуренція, а на деяких хотілося б, щоб вона була ще більшою. Це приємний головний біль, адже попереду ще 13 матчів у чемпіонаті України, а можуть бути травми, дискваліфікації чи ще якісь фактори. Кожен отримає свій шанс", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, перший офіційний матч у 2024 році Рух проведе у неділю, 25 лютого, о 18:00 за київським часом. Суперником буде Полісся.