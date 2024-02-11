Україна

Іспанський фахівець став свідком контрольних матчів львівської команди.

Головний тренер молодіжної збірної України U-21 Унаї Мельгоса прокоментував побачене у контрольних матчах львівського Руху на зборах, а також оцінив перспективи молодих гравців.

"Я бачив деякі ігри Руху, але мені хотілось подивитись, як команда виглядає наживо, поспілкуватись з хлопцями та тренерами, переглянути матчі. Мені подобається ставлення гравців Руху до справи та те, як з ними працює тренерський штаб. Я поспілкувався з Віталієм Пономарьовим та сказав, що коли його підопічні приїжджають грати за молодіжну збірну, то подобається те, як вони поводять себе на тренуваннях, сприймають інформацію, демонструють свої якості. Важливо, що клуб працює з молоддю і це дуже цінно для тренерів збірних.

У Руху багато талановитих гравців і крім футболістів, які вже виступали за молодіжну збірну у цьому сезоні, ми переглядали й інших хлопців. Багато гравців з цього клубу є у розширеному списку для можливого виклику у молодіжну збірну України, йдеться про футболістів 2004-2005 років народження. Сьогодні також на полі були й гравці 2007 року народження і за ними ми слідкуємо теж. Є велика ймовірність, що хтось з цих хлопців отримає виклик у молодіжку.

Стиль це звісно важливо, але не найголовніше, що дає тренерський штаб Пономарьова своїм гравцям. Зокрема, він прививає футболістам дисципліну і вони правильно ставляться до справи. Йдеться про пунктуальність, ввічливість у спілкуванні, професійна поведінка – це демонстрація хороших людських якостей і для мене це дуже важливо. В кожному клубі тренер намагається привити власний ігровий стиль, тоді як у збірній звертається увага на базові навички гравців і це основа для роботи з ними.

Після матчів вдалось поговорити з футболістами та тренерами. Це було легке та жартівливе спілкування в приємній атмосфері. Робота в клубі та збірній відрізняється, адже у клубах гравці знаходяться постійно і працюють тут щодня, тож я не можу їм підказувати, як вони мають діяти в Русі. Є бачення Віталія Пономарьова і той футбол, у який грає його команда.

Для мене важливо було приїхати у розташування Руху. Це дуже добре, коли є можливість комунікувати з клубами та тренерами і краще розуміти її – це та частина роботи, яка мені подобається. Дуже помітно прогрес гравців, особливо протягом останніх півроку. Також у грі Руху прослідковується тренерська рука та індивідуальний стиль команди", - наводить слова Мельгоси прес-служба львівського клубу.

Раніше Пономарьов поділився думками про спаринги з Горіцею та Прімор’єм.