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Головний тренер Руху Віталій Пономарьов поділився думками про спаринги з Горіцею та Прімор’єм, оцінив дії футболістів та розповів про подальшу підготовку "жовто-чорних" до відновлення УПЛ.

Напередодні Рух провів два спаринги: проти Горіци (0:2) та Примор'я (2:0). Наставник команди Віталій Пономарьов підбив підсумки зборів перед другою частиною УПЛ.

"У цих спарингах ми провели ротацію складу, адже хотіли подивитись на взаємодію деяких гравців. Першим поєдинком з Горіцею я незадоволений, бо команда програла дуже багато боротьби. Звісно, це зимові збори й футболісти мають серйозні навантаження, але хочеться, щоб вони не програвали єдиноборства і мали кращу концентрацію в усіх ігрових моментах. Ми мали свої нагоди для того, щоб забити, втім не реалізували їх. Водночас ми програли не через це, а через те, що поступались в єдиноборствах – я цим розчарований і команда працюватиме, щоб виправити ці помилки.

Результат на зборах зараз не такий важливий, але це не знімає з хлопців відповідальності, адже я завжди їм кажу, що вони повинні грати на перемогу – не важливо, чи це товариський матч, чи офіційний. Гравці не дотримались передматчевої установки, не демонстрували цілісну гру, до якої ми прагнемо. Цей матч проти Горіци точно не можна занести в актив нашої команди.

Щодо гри з Прімор’єм, то тут позитиву більше – футболісти продемонстрували зовсім іншу гру. Вони підтримували інтенсивність, добре виглядали командно, вдало діяли в організаційному плані – робили все те, що тренерський штаб вимагає від гравців.

Більшу частину матчу нам все вдавалось: забили два голи у першому таймі, мали ще хороші моменти, якісно грали в обороні та в атаці. Звісно, наприкінці гри було важко, адже футболісти майже увесь час грають по 90 хвилин і мають серйозні навантаження, тому вони були втомлені і гра давалась дещо складніше. Втім вони проявили характер і зберігали заданий темп та ритм гри. Цим матчем я задоволений, бо майже всі гравці продемонстрували той рівень, який тренерський штаб від них очікує.

Зараз у команди розпочнеться передзмагальний цикл підготовки. Тобто ми починаємо готуватись до першого матчу з Поліссям в УПЛ. У спарингах футболісти зараз працюють на фоні втоми, але до поєдинку у чемпіонаті вони підійдуть у повній бойовій готовності", — підсумував тренер.