Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 17 лютого 2024 року, 15:00.

У рамках останнього товариського матчу під час підготовки до відновлення сезону в УПЛ київське Динамо здобуло впевнену перемогу над тираспольським Шерифом.

Двох голів у виконанні Віталія Буяльського та Назара Волошина виявилося достатньо "біло-синім", щоб завершити збір у Туреччині на переможній ноті.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Шериф:

Динамо Київ — Шериф 2:0

Голи: Буяльський, 58, Волошин, 80

Динамо: 1. Бущан, 2. Вівчаренко, 4. Попов, 32. Михавко (25. Дячук, 64), 20. Караваєв, 6. Бражко, 8. Шепелєв (10. Шапаренко, 46), 29. Буяльський (к), 22. Кабаєв (77. Беніто, 70), 91. Волошин, 11. Ванат.

Шериф (старт): 13. Силич, 4. Бернардо Вілар, 7. Феррейра, 9. Неверс, 11. Рікардіньйо, 15. Родріго де Фрейтас, 18. Кіабу, 19. Апонса, 22. Рід, 28. Артундуага, 31. Маріо Гарсія.