Україна

20 лютого в столичному Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу.

Виконком УАФ припинив повноваження всіх діючих голів, заступників голів та членів постійних комітетів УАФ. Після цього виконком на пропозицію президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка обрав голів наступних постійних комітетів УАФ:

- комітету національних збірних команд – Андрій Шевченко;

- комітету професіонального футболу – Олег Лужний;

- комітету дитячо-юнацького футболу – Олександр Шевченко;

- комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань – Андрій Таран;

- комітету арбітрів – Катерина Монзуль;

- комітету розвитку футболу – Сергій Владико (співголова), Олександр Каденко (співголова);

- комітету з питань статусу та трансферу футболістів – Євгенія Єршова;

- спортивно-медичного комітету – Максим Перебийніс;

- комітету з атестування футбольних клубів – Віктор Безсмертний;

- комітету з етики та чесної гри – Франческо Баранка.

А також:

— Дмитра Михайленка призначено головним тренером юнацьких збірних U-19 та U-18;

— Юрія Мороза призначено головним тренером юнацьких збірних U-17 та U-16;

— Володимира Пятенка призначено головним тренером жіночої збірної України;

— Наталію Ігнатович призначено головним тренером молодіжної жіночої збірної U-19.

Також на виконкомі було розглянуто розроблені Міністерством молоді та спорту України додаткові заходи. безпеки для організації та проведення в Україні чемпіонатів, кубків, всеукраїнських змагань серед різних вікових груп в умовах воєнного стану та внесено відповідні зміни в регламенти поточних футбольних змагань в частині допуску вболівальників.