Україна

Юрій Габовда розповів про комплектування команди взимку.

Виконувач обов'язків спортивного директора Вереса Юрій Габовда прокоментував трансферну політику клубу, розповівши про варіант із потенційним новачком з Австралії, та озвучив цілі команди на другу половину сезону.

"Вважаю, ми професіонально підійшли до організації трансферної кампанії взимку. Дуже плідно попрацювали на рівні скаута, спортивного директора. Вже потім всю необхідну інформацію доносили до головного тренера. Нам вдалося вибудувати ефективну структуру роботи. Усіх кандидатів ми ретельно пропрацювали і обговорювали. І загалом результатами роботи задоволені.

Були моменти, коли ми вже з гравцем потисли один одному руки, але згодом самі футболісти змінювали своє рішення. Але, значить, так мало статися. В нашому списку було 73 футболісти. Ми їх всіх проаналізували, вивчили. І ще 38 — це ті, кого ми відразу відсіяли.

Найдовше перемовини тривали з Марко Мрвальєвичем. Переконати легіонера зараз приїхати в Україну — дуже непросто. Близько місяця намагалися домовитися. Був етап, коли ніби про все домовилися. Потім вночі була нова російська масована атака по Україні і на ранок батько Марка знову почав вагатися. Ми взяли паузу в перемовинах десь на два дні. Потім зрештою вдалося домовитися. Дуже сподобалася позиція самого гравця, який переконував батьків, що не боїться і хоче спробувати себе в Україні.

Перші розмови про Дениса Янакова були півтора місяці тому. Спілкувався з його агентом. Співпрацю з Дмитром Шасталом нам також пропонували. Звичайно, від таких гравців ми не можемо відмовлятися.

На аналіз одного гравця скауту потрібно п’ять-шість годин. Ми дивимося його статистичні дані. Якщо він нам підходить за якостями — розпочинаємо глибокий аналіз. Коли ми маємо всі характеристики цього гравця — інформація потрапляє до тренерського штабу, які теж його вивчають. Якщо висновки тренерів і скаута збігаються — ми включаємося в перемовини.

Був, навіть, варіант із Австралії. Цікавий хлопчина, якого знайшов наш скаут. Ми його проаналізували. Тренерський штаб теж високо оцінив його характеристики. Ми вступили в перемовини, все було майже узгоджено. Ми вже відправили гравцю контракт. Його агент придбав квитки. Але потім він скинув мені новину з преси про якесь вигадане банкрутство. Я був змушений все це пояснювати. Що це журналісти неправильно інтерпритують. Але переконати їх не зумів.

Чи є попит на гравців Вереса? Ми не відступаємо від наших переконань. Кожен може бути проданий в разі одержання нами вигідної пропозиції. Пропозиції є. Але розмовляти ми будемо, коли отримаємо пропозицію, яка задовільнить клуб. Нас цікавить повноцінна угода продажу. В нас були пропозиції по оренді. Але оренда зараз нас не цікавить.

Першочергове завдання — збереження місця в УПЛ. Ще одна наша задача — міняти ментальність футболістів. Вони повинні розуміти, що ми — хороша міцна команда. В кожному матчу розіграються три очки. І в кожному матчі ми повинні грати на перемогу. Ми не дивимося у турнірну таблицю. Для нас саме зараз стартує новий чемпіонат, ми розпочнемо з чистого листа. В нас чудова атмосфера, хороша команда. І на кожну гру ми повинні виходити впевненими в перемозі. Особливо вдома ми хочемо грати з позиції сили і показувати це у кожному матчі", - наводить слова Габовди прес-служба клубу.

Після 16 ігор Верес набрав 12 очок і посідає передостаннє, 16 місце в УПЛ. Свій перший матч у другій половині сезону Верес проведе проти Колоса. Гра відбудеться 25 лютого.