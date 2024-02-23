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Євген Гєллєр заявив про намір подати до суду на екс-наставника клубу Патріка ван Леувена.

Президент Зорі Євген Гєллєр прокоментував тренерську ситуацію у луганському клубі, а також розповів про можливість подати до суду на колишнього головного тренера команди Патріка ван Леувена.

"Звільнення двох тренерів за сезон — це мої помилки. Я ні на кого вини не перекладаю. З Патріком вгадав, з іншими тренерами не вгадав. Вважаю, що Коваль добре провів збори, тому поки що у нас тренер і нового я не шукаю.

Перехід ван Леувена в Шахтар? Не хочу це обговорювати, це моє внутрішнє, але я негативно оцінив це. Він для мене не така важлива особа, щоб я на нього сердився. Мені було неприємно та несподівано. Я раніше дізнався, що він домовився з Шахтарем, до того, як дізнався, що він від нас іде

Ми маємо ще рік, щоб подати на нього до суду. Нині юристи займаються цією справою. Якщо буде достатньо аргументів, тоді ми подамо. Щоби це був не звичайний пшик, а якесь серйозне рішення. Якщо це буде рішення, яке нам присудить 20 000 євро, ми не подаватимемо", — сказав Гєллєр в інтерв'ю ПроФутбол Digital.

Нагадаємо, минулого сезону Зоря здобула бронзові нагороди УПЛ, після чого голландський фахівець перебрався до Шахтаря, але через кілька місяців був звільнений.

Після 14 ігор Зоря набрала 12 очок і посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій перший матч після зимової перерви Зоря проведе проти Ворскли. Гра відбудеться у понеділок, 26 лютого.