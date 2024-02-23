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Керманич ЛНЗ прокоментував результат матчу проти Кривбасу.

Головний тренер ЛНЗ Олег Дулуб висловився щодо розгромної поразки від Кривбасу у 18 турі УПЛ, передає офіційний сайт криворізького клубу.

ЛНЗ — Кривбас 0:3 Відео голів та огляд матчу 23.02.2024

Білоруський спеціаліст розповів про головні причини невдалого для його команди результату.

"Гра складалась дуже важко для нас з самого початку. Треба все це проаналізувати. Певно, одна з головних причин – це адаптація після турецького збору. Нам не вистачило часу. Після повернення до України у нас було всього два тренування: одне з них це відновлення. І вчора було передматчеве. Не було того бойового складу, який потрібен нам зараз", — заявив Олег Дулуб.

Він також поділився, який настрій панував у роздягальні ЛНЗ після матчу.

"У роздягальні засмучені гравці. Тому що поразка – це завжди поразка, треба це розуміти. Що ж, рухаємось далі", — сказав керманич черкаського клубу.

Нагадаємо, матчем ЛНЗ — Кривбас було відкрито весняну частину чемпіонату України.