Україна

Вихованець київського Динамо представлятиме закарпатську команду.

Центральний нападник Кіріл Попов перебрався до Минаю на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.

Гравець Колоса виступатиме за закарпатську команду до кінця поточного сезону. У першій його половині 20-річний українець взяв участь у 4 матчах УПЛ, не відзначившись результативними діями.

Контракт вихованця київського Динамо з Колосом розраховано до кінця червня 2026 року.

Нагадаємо, у неділю, 25 лютого, Минай гостюватиме у Дніпра-1 у рамках 18 туру УПЛ.