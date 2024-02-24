Вихованець київського Динамо представлятиме закарпатську команду.
Кіріл Попов, фото Минай
24 лютого 2024, 14:56
Центральний нападник Кіріл Попов перебрався до Минаю на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.
Гравець Колоса виступатиме за закарпатську команду до кінця поточного сезону. У першій його половині 20-річний українець взяв участь у 4 матчах УПЛ, не відзначившись результативними діями.
Контракт вихованця київського Динамо з Колосом розраховано до кінця червня 2026 року.
Нагадаємо, у неділю, 25 лютого, Минай гостюватиме у Дніпра-1 у рамках 18 туру УПЛ.