Центральний нападник Кіріл Попов перебрався до Минаю на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.

Гравець Колоса виступатиме за закарпатську команду до кінця поточного сезону. У першій його половині 20-річний українець взяв участь у 4 матчах УПЛ, не відзначившись результативними діями.

Контракт вихованця київського Динамо з Колосом розраховано до кінця червня 2026 року.

Нагадаємо, у неділю, 25 лютого, Минай гостюватиме у Дніпра-1 у рамках 18 туру УПЛ.