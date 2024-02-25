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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та Динамо Київ.

Харківський Металіст 1925 та київське Динамо продовжуватимуть програму вісімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Віктор Скрипник дебютує на новій посаді з Імерековим та Гармашем у стартовому складі.

Олександр Шовковський, у свою чергу, використав із перших хвилин Михавка в центрі оборони, тоді як Волошин гратиме на правому фланзі півзахисту.

Металіст 1925: Мозіль — Капінус, Імереков, Курило, Фарина — Червак — Габелок, Русин — Юрченко — Гармаш, Борячук.

Запасні: Сидоренко, Проценко, Є. Ткачук, Безуглий, Обіная, Арі, Дмитренко, Бичек, Юсов, Фрімпонг.



Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко — Волошин, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Шепелєв, Андрієвський, Супряга, Дячук, Діалло, Сирота, Царенко, Беніто, Гусєв.



Гра Металіст 1925 — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.