Україна

Захисник Дніпра-1 прокоментував нічию проти Миная.

Напередодні в рамках вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги дніпровський Дніпро-1 на власному полі не зміг обіграти закарпатський Минай.

Дніпро-1 — Минай 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник СК Василь Кравець прокоментував виступ власної команди.

"Звісно що це не той результат гри, на який ми розраховували. Щось по грі не складалось для нас.

Пропустили швидкий гол, після чого треба було відіграватись, а суперник максимально сів у свій штрафний майданчик, намагаючись не дати нічого нам зробити.

Але все одно в нас моменти були, проте важко було забити — ми не влучали у ворота, били у суперників… як-то кажуть, не пішло. Всі ми зараз незадоволені.

Думаю, що ця невдача може додати додаткової мотивації на наступні матчі. Ми будемо більш злішими на наступний матч через те, що сьогодні не так зіграли.

Хоча я не вважаю, що ми зіграли погано, просто в нас не все виходило в завершальній стадії. Нам постійно не щастило: то влучаємо у воротаря, то у захисника, то пробиваємо мимо воріт. Це було суто невезіння. Думаю, що це нас розлютить і проти Оболоні ми зіграємо краще", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 зіграє в гостях у київської Оболоні.