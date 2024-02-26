Україна

Керманич Миная прокоментував нічию проти Дніпра-1.

Напередодні в рамках вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги закарпатський Минай у гостях розписав мирову з дніпровським Дніпром-1.

Дніпро-1 — Минай 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "лисів" прокоментував виступ власної команди.

"Мені нічого було боятись повертатись до України. Я прожив тут 14 з половиною років, і коли отримав пропозицію від Минаю, то одразу сказав родині, що хочу поїхати працювати в Україну.

Загалом не переживав і не думав про війну, а думав лише про свою роботу. Хочеться бути ближче до своїх друзів, адже моє серце завжди було в Україні. Я радий, що зараз знаходжуся тут.

Для мене позитивний результат — це тільки перемога. Я кожен матч налаштовую своїх хлопців тільки на перемогу і сьогодні ми прагнули до виграшу.

Нічия — так, це добре, якщо говорити, що вона в матчі проти одного з лідерів чемпіонату, який до цього туру був на першому місці разом з Кривбасом.

Якщо дивитися на таблицю, то одне набране очко для нас — це добре, але повірте, ми кожен матч будемо грати тільки на перемогу, адже у нас просто вже немає іншого вибору.

У нас дуже мало очок, і щоб залишитись в УПЛ, нам потрібні перемоги", — заявив сербський фахівець.

У наступному турі закарпатський Минай зіграє вдома проти харківського Металіста 1925.