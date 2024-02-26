Україна

Завершився матч чемпіонату України.

Зоря вдома змогла виграти у Ворскли. У матчі не обійшлося без грубості, арбітр показав 9 жовтих карток — шість отримали гості, а три господарі.

У другому таймі такий малюнок матчу призвів до червоної картки Ілля Крупському, який наступив на ахілл Денису Антюху.

Єдиний гол у матчі було забито завдяки Якову Башичу, що головою зміг вразити ворота Павла Ісенка після передачі з кутового від В'ячеслава Чурка. Ініціатива у другому таймі в більшості належала луганчанам, втім конвертувати її у забиті м'ячі не вдалося.

Команда Юрія Коваля знаходиться на 12 місці в таблиці чемпіонату України. Його опонент йде на 8 сходинці.

Зоря — Ворскла 1:0

Гол: Башич, 37

Зоря: Сапутін — Бутко, Батагов, Джордан, Жунінью (Боль, 89) — Башич, Яцик — Антюх (Бугай, 71), Чурко (Мічин, 49), Кирюханцев — Герреро (Волошин, 89)

Ворскла: Ісенко — Пердута, Крупський, Бацула, Корнієнко — Сіссоко (Хрипчук, 84), Толі (Челядін, 62) — Родрігес, Кане (Нестеренко, 62), М'якушко (Галас, 84) — Ковталюк (Павлюк, 73)

Попередження: Антюх, Чурко, Герреро — М'якушко, Сіссоко, Кане, Ковталюк, Крупський, Родрігес

Видалення: Крупський