Україна

Четвертий албанець в полтавському клубі.

Полтавська Ворскла на своєму офіційному сайті повідомила про підписання правого захисника з Албанії Сільвіо Вокррі.

Термін дії контракту не розголошується.

Швидкий, з відмінною технікою, фізично витривалий та постійно заряджений на боротьбу, — так характеризують новобранця тренери.

Вихованець Шкендії Вокррі, до переходу у Ворсклу грав за Динамо з Тирани.

"Дуже радий продовжити свій кар’єрний шлях у команді з Полтави. Знаю, що раніше кольори Ворскли захищали мої земляки, тому докладу максимум зусиль, аби продовжити цю хорошу традицію", — сказав Сільвіо.

Вокррі обрав собі футболку з 21-м номером.

Раніше за Ворсклу виступали легіонери з Албанії - Даллку, Цуррі, пізніше – Янузі.

Нагадаємо, нещодавно Ворскла підписала французького центрбека Сіссоко.