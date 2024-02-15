Четвертий албанець в полтавському клубі.
Сільво ВОКРРІ, сайт Ворскли
15 лютого 2024, 15:58
Полтавська Ворскла на своєму офіційному сайті повідомила про підписання правого захисника з Албанії Сільвіо Вокррі.
Термін дії контракту не розголошується.
Швидкий, з відмінною технікою, фізично витривалий та постійно заряджений на боротьбу, — так характеризують новобранця тренери.
Вихованець Шкендії Вокррі, до переходу у Ворсклу грав за Динамо з Тирани.
"Дуже радий продовжити свій кар’єрний шлях у команді з Полтави. Знаю, що раніше кольори Ворскли захищали мої земляки, тому докладу максимум зусиль, аби продовжити цю хорошу традицію", — сказав Сільвіо.
Вокррі обрав собі футболку з 21-м номером.
Раніше за Ворсклу виступали легіонери з Албанії - Даллку, Цуррі, пізніше – Янузі.
Нагадаємо, нещодавно Ворскла підписала французького центрбека Сіссоко.