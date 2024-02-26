Україна
26 лютого 2024, 17:35
Оболонь та Чорноморець завершили 18 тур УПЛ алогічною нічиєю
Команда Валерія Іващенка була на дві голови краще за грою, аніж суперники, проте на підсумковому рахунку це не позначилось.
Оболонь — Чорноморець, фото УПЛ
26 лютого 2024, 17:35
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Оболонь — Чорноморець 1:1
Голи: Краснопір, 74 — Штогрін, 84
Оболонь: Федорівський — Грисьо, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Мединський, Черненко, Косовський, Суханов — Слободян (Вишневський, 68), Краснопір (Тарануха, 78).
Чорноморець: Варакута — Шаповал (Бойчук, 79), Гучек, Салюк, Брагару — Кузик (Авагімян, 69), Васильєв, Шпорн (Іпалібо, 82) — Бадібанга, Ієде, Штогрін.
Попередження: Брагару