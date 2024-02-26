Україна

Оболонь та Чорноморець завершили 18 тур УПЛ алогічною нічиєю

Команда Валерія Іващенка була на дві голови краще за грою, аніж суперники, проте на підсумковому рахунку це не позначилось.

Оболонь — Чорноморець, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Оболонь — Чорноморець 1:1

Голи: Краснопір, 74 — Штогрін, 84



Оболонь: Федорівський — Грисьо, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Мединський, Черненко, Косовський, Суханов — Слободян (Вишневський, 68), Краснопір (Тарануха, 78).



Чорноморець: Варакута — Шаповал (Бойчук, 79), Гучек, Салюк, Брагару — Кузик (Авагімян, 69), Васильєв, Шпорн (Іпалібо, 82) — Бадібанга, Ієде, Штогрін.



Попередження: Брагару