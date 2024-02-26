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Оболонь — Чорноморець 1:1
Голи: Краснопір, 74 — Штогрін, 84

Оболонь: Федорівський — Грисьо, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Мединський, Черненко, Косовський, Суханов — Слободян (Вишневський, 68), Краснопір (Тарануха, 78).

Чорноморець: Варакута — Шаповал (Бойчук, 79), Гучек, Салюк, Брагару — Кузик (Авагімян, 69), Васильєв, Шпорн (Іпалібо, 82) — Бадібанга, Ієде, Штогрін.

Попередження: Брагару