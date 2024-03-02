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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та одеський Чорноморець.

Київське Динамо та одеський Чорноморець зіграють на стадіоні ім. В. Лобановського в рамках дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Олександр Шовковський, після перемоги над харківським Металістом 1925 (4:2), залучив до стартового складу Шепелєва до опорної зони.

Роман Григорчук, на тлі нічиєї проти ковалівського Колосу (1:1), використав із перших хвилин Бадібангу праворуч у захисті. тоді як Бойчук розташується над ним в атаці, а Авагімян зіграє в трикутнику в центрі поля.

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Шепелєв — Волошин, Шапаренко, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Андрієвський, Супряга, Тимчик, Дячук, Діалло, Сирота, Царенко, Біловар, Дубінчак, Беніто.



Чорноморець: Варакута — Бадібанга, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Авагімян — Бойчук, Ієде, Штогрін.

Запасні: Вічний, Білик, Іпалібо, Зе Гомеш, Шаповал, Присяжнюк, Ухань, Ситников, Арсич, Данилюк, Голуб.



Гра Динамо Київ — Чорноморець почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.