Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та львівський Рух.
Ковалівський Колос та львівський Рух завершуватимуть програму суботи в рамках дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги.
Ярослав Вишняк, після перемоги над рівненським Вересом (2:0), залучив до стартового складу Бурду до центру оборони, тоді як Богданов гратиме в опорній зоні, Дієго розташується праворуч в атаці, а Паулаускас очолить напад.
Віталій Пономарьов, на тлі нічиєї проти житомирського Полісся (1:1), використав із перших хвилин Романа на лівому фланзі оборони, тоді як Таллес розташується в трикутнику в центрі поля, а Плюман гратиме ліворуч в атаці.
Колос: Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Цуріков — Богданов, Демченко — Дієго, Тотовицький, Топалов — Паулаускас.
Запасні: Горох, Мисак, Ємець, Ільїн, Чорноморець, Кукош, Гончаренко, Мілько, Велетень, Гусол, Салабай, Безбородько.
Запасні: Герета, Холод, Лях, Притула, Руніч, Карабін, Федор.
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Пастух, Підгурський, Таллес — Квасниця, Климчук, Плюман.
Гра Колос — Рух почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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