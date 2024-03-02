Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та львівський Рух.

Ковалівський Колос та львівський Рух завершуватимуть програму суботи в рамках дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Ярослав Вишняк, після перемоги над рівненським Вересом (2:0), залучив до стартового складу Бурду до центру оборони, тоді як Богданов гратиме в опорній зоні, Дієго розташується праворуч в атаці, а Паулаускас очолить напад.

Віталій Пономарьов, на тлі нічиєї проти житомирського Полісся (1:1), використав із перших хвилин Романа на лівому фланзі оборони, тоді як Таллес розташується в трикутнику в центрі поля, а Плюман гратиме ліворуч в атаці.

Колос: Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Цуріков — Богданов, Демченко — Дієго, Тотовицький, Топалов — Паулаускас.

Запасні: Горох, Мисак, Ємець, Ільїн, Чорноморець, Кукош, Гончаренко, Мілько, Велетень, Гусол, Салабай, Безбородько.



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Пастух, Підгурський, Таллес — Квасниця, Климчук, Плюман.