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Захисник Руху прокоментував перемогу над Колосом.

Львівський Рух напередодні в гостьовому матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги здолав ковалівський Колос.

Колос — Рух 0:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Захисник "жовто-чорних" Олексій Сич, на рахунку якого єдиний м’яч у цій зустрічі, після завершення гри оцінив виступ власної команди.

"Це мій дебютний гол, тому емоції чудові. Радий, що допоміг команді здобути перемогу та вдячний партнерам, що допомогли мені створити цей момент. Віддав Квасниці на вільний простір, знаючи, що в нього хороша швидкість, а сам також побіг уперед, відкрився та попросив м’яч — далі вже гол.

Після цього Рух якісно оборонявся та намагався знайти свій шанс у контратаці. У деяких епізодах нам це вдавалось, але ми не могли реалізувати свої моменти.

Думаю, якби ми забили ще, то поєдинок складався би для нас легше. У завершальній стадії не вистачало останнього пасу, думаю тому й не змогли відзначитись ще.

У роздягальні було гучно, адже це — важлива для Руху перемога. Колос найменше пропускає в УПЛ та є складним суперником, тому пишаємось, що вдалось перемогти у цьому поєдинку.

Відчувалась напруга на полі, бо кожна команда хотіла здобути позитивний результат. Так, у другому таймі було менше футболу, а більше боротьби, силової гри, але Рух витримав і не пропустив", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у дніпровського Дніпра-1.