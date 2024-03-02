Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 2 березня 2024 року, 18:00.

У 19 турі УПЛ Колос на однойменному стадіоні у Ковалівці приймав Рух і зазнав мінімальної поразки.

Львівський клуб зумів захистити шосту сходинку турнірної таблиці чемпіонату України від зазіхань колективу Ярослава Вишняка. Єдиний у матчі гол було забито ще на 3-й хвилині — відзначився захисник Олексій Сич.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Рух у 19-му турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Колос — Рух 0:1

Гол: Сич, 3



Колос: Фесюн — Лучкевич (Гусол, 83), Бондаренко, Бурда, Цуріков — Богданов, Демченко — Дієго (Велетень, 54), Тотовицький (Ільїн, 63), Топалов (Безбородько, 64) — Паулаускас (Салабай, 83).



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Пастух, Підгурський, Таллес (Руніч, 55) — Квасниця (Притула, 56, Холод, 90+2), Климчук (Карабін, 67), Плюман (Лях, 68).



Попередження: Бондаренко, Богданов, Цуріков, Ільїн — Підгурський