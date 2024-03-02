Україна

Рух захистив шосту сходинку УПЛ від зазіхань Колосу

Команда Віталія Пономарьова забила на самому початку гри, після чого впевнено втримувала власну перевагу.

Колос — Рух, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Колос — Рух 0:1

Гол: Сич, 3



Колос: Фесюн — Лучкевич (Гусол, 83), Бондаренко, Бурда, Цуріков — Богданов, Демченко — Дієго (Велетень, 54), Тотовицький (Ільїн, 63), Топалов (Безбородько, 64) — Паулаускас (Салабай, 83).



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Пастух, Підгурський, Таллес (Руніч, 55) — Квасниця (Притула, 56, Холод, 90+2), Климчук (Карабін, 67), Плюман (Лях, 68).



Попередження: Бондаренко, Цуріков — Підгурський, Ільїн