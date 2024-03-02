Україна
02 березня 2024, 19:57
Рух захистив шосту сходинку УПЛ від зазіхань Колосу
Команда Віталія Пономарьова забила на самому початку гри, після чого впевнено втримувала власну перевагу.
Колос — Рух, фото УПЛ
02 березня 2024, 19:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Колос — Рух 0:1
Гол: Сич, 3
Колос: Фесюн — Лучкевич (Гусол, 83), Бондаренко, Бурда, Цуріков — Богданов, Демченко — Дієго (Велетень, 54), Тотовицький (Ільїн, 63), Топалов (Безбородько, 64) — Паулаускас (Салабай, 83).
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Пастух, Підгурський, Таллес (Руніч, 55) — Квасниця (Притула, 56, Холод, 90+2), Климчук (Карабін, 67), Плюман (Лях, 68).
Попередження: Бондаренко, Цуріков — Підгурський, Ільїн