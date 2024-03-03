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Захисник Динамо прокоментував перемогу над Чорноморцем.

Напередодні київське Динамо в домашньому матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги здолало одеський Чорноморець.

Динамо Київ — Чорноморець 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Захисник "біло-синіх" Тарас Михавко після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Гра була достатньо важкою, суперник сьогодні у нас був хороший, тому там не все вдавалось. Ми розуміли, що буде непроста гра, тому викладалися на усі 100%. Реалізували свій момент, забили м’яч, могли відзначитися ще, але не вийшло. Головне, що дотерпіли, зіграли ззаду "на нуль", тож усе добре.

Ієде — сильний нападник, але ми розбирали його дії разом із тренерським штабом. Із ним було непросто, але не неможливо. Зрозуміли його стиль гри, добре підготувалися, і не дозволили йому сьогодні відзначитись.

Звісно, що хвилювання зараз значно менше, аніж у дебютній грі. Отримав впевненість у першому матчі, тому зараз переживав значно менше. Усе добре.

Мені, якщо чесно, ще не доводилося грати без уболівальників на високому рівні, але атмосфера на стадіоні була чудовою. Відчувалось, як уболівальники нас підтримували. Ми дуже цьому раді та дякуємо їм, а особливо — Збройним Силам України за можливість грати у футбол за підтримки глядачів.

Головний тренер ще не оцінював нікого, просто привітав усіх із перемогою та сказав готуватися до наступного поєдинку. Коли буде розбір гри, тоді проаналізуємо дії кожного.

Ми готуємося до кожної гри як завжди, із хорошим настроєм, налаштовуємось лише на позитивний результат. Нічого особливого", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє гостьовий матч проти рівненського Вересу.