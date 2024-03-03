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Півзахисник Динамо прокоментував перемогу над Чорноморцем.

У домашньому матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні київське Динамо здолало одеський Чорноморець.

Динамо Київ — Чорноморець 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Півзахисник "біло-синіх" Володимир Шепелєв, на рахунку якого єдиний забитий м’яч, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Для нас це була дуже важлива перемога, тому що впродовж двох минулих матчів ми не могли виграти в Чорноморця. Сьогодні ж нам треба було обов’язково перемагати та забирати три очки.

Для нас кожна гра принципова. Повторюсь, у нас був бойовий настрій, тому що ми у попередніх іграх поступались із рахунком 2:3. Звісно, ми дуже серйозно налаштовувалися на сьогоднішню гру. Виконали установки тренера та перемогли.

Гра суперника відтоді не сильно змінилася. Вони дуже добре контролювали м’яч, а ми грали на контратаках та мали багато моментів для взяття воріт. Могли забивати ще 2-3 голи, але, на жаль, забили лише один.

Мій гол? Волошин пройшов флангом, зробив хорошу подачу, воротар не впорався, я перебував у потрібній зоні і зміг переправити м’яч у ворота.

Як я вже казав, ми хотіли забити й два, і три м’ячі, але результативність сьогодні нас підвела. Але найголовніше, що ми виграли та здобули три очки.

Тренер у роздягальні сказав, що в нас було дуже хороше налаштування на гру. І у плані тактики зробили все, що планували.

Коли перемагаєш, то й настрій хороший, усі задоволені — і гравці, і фанати, які теж завжди радіють перемогам.

Як воно — грати з уболівальниками? Дуже класно. Ми всі за ними сумували. Дай Боже, щоб війна швидше закінчилась, усі повернулись на стадіон та дивились футбол на трибунах", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє гостьовий матч проти рівненського Вересу.