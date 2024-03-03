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Півзахисник Динамо прокоментував перемогу над Чорноморцем.

У домашньому матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні київське Динамо здолало одеський Чорноморець.

Динамо Київ — Чорноморець 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Півзахисник "біло-синіх" Володимир Шепелєв, на рахунку якого єдиний забитий м’яч, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Емоції від гри позитивні, адже перемога — це завжди позитив. Так, були помилки і в команди, і в мене особисто. Але нам важливо набирати ці очки. Через позитив буде простіше працювати.

Особливих настанов головного тренера в перерві не було, але ми розуміли, що після перерви вийде вмотивований грати на атаку. Тренер зауважив, що суперники будуть агресивно йти вперед, вони сміливо грають один в один.

Але у нас було кілька гольових моментів і в другому таймі: у одному — стійка, у іншому хороший навіс не замкнули. Можна було раніше закривати гру.

Але Чорноморець — дуже симпатична команда, і головне, що вона дійсно грає у футбол. Цікаво грати такі матчі. Вони великі молодці. Але для нас точно ця перемога важливіша.

Емоції від повернення вболівальників? Супер! Навіть коли на полі була павза, був час обговорити це. Було круто, аж мурашки по шкірі. Я чув, як уболівальники кричали: "Динамо!". Це надихає бігти вперед. Хотілося б, аби з кожною грою вболівальників на трибунах було більше і більше", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє гостьовий матч проти рівненського Вересу.