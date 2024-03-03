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Керманич Чорноморця залишив свій коментар після програної гри.

Одеський Чорноморець напередодні в гостьовому матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги поступився київському Динамо.

Динамо Київ — Чорноморець 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Головний тренер "моряків" Роман Григорчук після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Я вже висловив своє невдоволення. Чому спочатку ваш тренер, а лише потім я проводжу прес-конференцію? Ставте ваші запитання.

Матеріал для аналізу, звичайно, є. Інформації дуже багато. По самій грі зараз, звичайно, я не аналізуватиму й дуже багато не говоритиму. Я можу сказати про сьогоднішню гру те, що по всіх складових футболу ми можемо бути задоволені.

Тобто, ми маємо більше позитиву, набагато більше, аніж негативу, хоча треба визнати, що ми припустились низки помилок. Десь, напевно, ми на завершення атак недопрацювали.

Не маючи багато моментів, хоча все ж таки певна їхня кількість у нас була, треба вміти дограти ці моменти. І тоді можна говорити про таке систематичне досягнення результату.

Станом на сьогодні без достатньої майстерності на завершення атак важко сподіватися на позитивний результат.

Ми ні на кого не звалюємо провину за пропущений гол. Команда пропускає. Наш буде аналіз без висловлювань претензій до конкретної людини. Ми незадоволені самим фактом того, що пропустили", — заявив український фахівець.

У наступному турі київське Динамо зіграє гостьовий матч проти рівненського Вересу.