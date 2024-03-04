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Керманич Кривбасу прокоментував поразку від Шахтаря.

Напередодні криворізький Кривбас у центральному матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги поступився донецькому Шахтарю.

Шахтар — Кривбас 5:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб прокоментував виступ власної команди.

"Гра була до 57 хвилини. Зрозуміло, що після вилучення нам вже було важко, і на полі домінував «Шахтар», тому і рахунок 5:2.

Чесно кажучи, момент із вилученням я не бачив. І ще не дивився цей момент на повторі. Як вже сказав раніше на флеш-інтерв’ю, якщо там дійсно Іліч наступив на ногу супернику з ціллю його травмувати, то, так, це червона картка. Якщо арбітр передивився VAR і ухвалив таке рішення, то, певно, там була груба гра.

Але я хочу сказати, що вчора бачив гру Колоса з Рухом: у Богданова вже було попередження, коли він грубо сфолив, й там навіть жовтої, наприклад, не дали.

Вважаю, що у матчах, коли зустрічаються команди, які б’ються за високі місця, то повинен бути дух гри. Арбітр повинен пам’ятати про це, перш аніж приймати такі доленосні рішення. Якщо ж він помилився, то це дуже прикро. На мій погляд, Іліч фолив не навмисно. Але про це говорити вже нема сенсу.

Другий гол? Це буде урок для нашої команди. Коли ти порушуєш правила, не треба гаяти час на вибачення. Наші ж гравці почали вибачатись, жаліти суперника. А Шахтар виявився хитрішим: узяв та й швидко розіграв цей стандарт. Будемо вчитись на цих помилках.

У нас бойовий дух. Усе попереду. У Шахтаря теж є пропущені матчі, хай вони ще наберуть свої очки, як і Динамо. А там вже в кінці чемпіонату побачимо, хто буде на якому місці.

У чому я точно впевнений: Кривбас буде битись до кінця. Треба скоріше забувати цю поразку та рухатись далі. Мої хлопці молодці. Завтра вже все забудемо та будемо готуватись до матчу проти Оболоні", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме київську Оболонь.