Шахтар у розкішній гольовій перестрілці подужав Кривбас

Матч, який завчасно називали "чемпіонським", залишився повністю за командою Маріно Пушича.

Огляд матчу

Шахтар — Кривбас 5:2
Голи: Конопля, 9, Криськів, 23, 83, Бондаренко, 69, Траоре, 90+3 — Прінс, 20, Стецьков, 85

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Ракіцький, Педріньйо (Азарові, 89) — Бондаренко — Зубков (Швед, 89), Криськів (Цуканов, 90), Судаков, Невертон (Назарина, 60) — Сікан (Траоре, 84).

Кривбас: Кліщук — Бандейра (Сантіні, 90), Понєдєльнік, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч — Д. Кузик, Прінс (Вакулко, 63), Луньов (Кожушко, 63) — Соса (Блізніченко, 63).

Попередження: Назарина — Прінс

На 57-й хвилині був вилучений Хрвоє Іліч (Кривбас) (грубе порушення). 