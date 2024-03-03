Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 3 березня 2024 року, 18:00.
Фото: УПЛ
03 березня 2024, 21:56
Шахтар у розкішній гольовій перестрілці подужав Кривбас.
Матч, який завчасно називали "чемпіонським", залишився повністю за командою Маріно Пушича.
Огляд матчу:
Шахтар — Кривбас 5:2
Голи: Конопля, 9, Криськів, 23, 83, Бондаренко, 69, Траоре, 90+3 — Прінс, 20, Стецьков, 85
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Ракіцький, Педріньйо (Азарові, 89) — Бондаренко — Зубков (Швед, 89), Криськів (Цуканов, 90), Судаков, Невертон (Назарина, 60) — Сікан (Траоре, 84).
Кривбас: Кліщук — Бандейра (Сантіні, 90), Понєдєльнік, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч — Д. Кузик, Прінс (Вакулко, 63), Луньов (Кожушко, 63) — Соса (Блізніченко, 63).
Попередження: Назарина — Прінс
На 57-й хвилині був вилучений Хрвоє Іліч (Кривбас) (грубе порушення).