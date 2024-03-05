Україна

Житомирський клуб попрощався з досвідченим півзахисником.

Полісся на офіційному сайті повідомляє про припинення співпраці з півзахисником Владиславом Огірею.

33-річний гравець приєднався до "вовків" влітку 2021 року. В кольорах Полісся він провів 44 матчі.

Владислав вніс вагомий вклад у здобуття чемпіонського трофея Першої ліги.

"Я хочу подякувати вболівальникам за постійну підтримку, за те, як вони надихали мене на гру. Щоразу, виходячи із капітанською пов’язкою на поле, я відчував, що я і хлопці маємо викластись на усі 100%, аби не підвести тих, хто завжди із командою. Час у клубі був для мене дійсно приємним і частинка Житомира назавжди залишиться зі мною", — сказав Владислав Огіря.

Раніше повідомлялось, що Бені Макуана успішно переніс операцію.