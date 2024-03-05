Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Через травму капітан Шахтаря не отримав виклик до лав національної збірної.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оприлюднив список гравців своєї команди, які викликані до національної збірної України на найближчі матчі.

Це захисники Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, півзахисники Олександр Зубков, Георгій Судаков та нападник Данило Сікан. У списку відсутній опорний півзахисник Тарас Степаненко.

4 березня Міністерство молоді та спорту України опублікувало склад делегації збірної на майбутню гру. В цьому складі присутній Тарас Степаненко, але Шахтар це не підтвердив. У футболіста травма, яка не дозволила йому повноцінно грати проти Марселя та Олександрії. Матч з Кривбасом Степаненко пропустив.

Матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня о 21:45. У разі перемоги, збірна України зіграє проти переможця пари Ізраїль — Ісландія.