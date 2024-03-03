Україна

Форвард отримав травму у матчі проти Руху.

Нападник Полісся Бені Макуана не зможе допомогти своїй команді до кінця цього сезону. 21-річний конголезець отримав травму у матчі УПЛ проти Руху (1:1).

Як повідомляє пресслужба клубу, Бені Макуана успішно переніс операцію.

"Все пройшло вдало, згідно з планом. Попереду одужання, реабілітація та відновлення", — йдеться у повідомленні.

У нинішньому сезоні Макуана провів 20 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти.