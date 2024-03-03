Форвард отримав травму у матчі проти Руху.
Бені Макуана, фото - тг-канал Полісся
03 березня 2024, 15:02
Нападник Полісся Бені Макуана не зможе допомогти своїй команді до кінця цього сезону. 21-річний конголезець отримав травму у матчі УПЛ проти Руху (1:1).
Як повідомляє пресслужба клубу, Бені Макуана успішно переніс операцію.
"Все пройшло вдало, згідно з планом. Попереду одужання, реабілітація та відновлення", — йдеться у повідомленні.
У нинішньому сезоні Макуана провів 20 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти.