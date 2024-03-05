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Хавбек харківської команди поділився своїми думками після гри з Минаєм.

Півзахисник харківського Металіста 1925 Владлен Юрченко прокоментував поразку своєї команди в матчі УПЛ проти Миная (0:2).

"На мою думку, у першому таймі мало бути пенальті у ворота Миная, коли я бив. Тому що м'яч летів метрів 7-10, після чого влучив у руку, вона була трошки збоку. Допоки м'яч летів, гравець міг прибрати руку. М'яч летів у площину воріт і гравець відбив. Як на мене, то це пенальті. Не знаю, як це трактувати інакше. Якщо, коли б'єш з метра чи двох — гаразд. М'яч летів достатньо часу й руку можна було прибрати — така моя думка.

У першому таймі ми програли в агресії повністю. Так не можна грати, як ми діяли в перші 45 хвилин. Якщо подивитися на другий тайм, то в них не було багато моментів. Лиш один момент ми проґавили і вони забили другий гол.

Є багато факторів поразки. Могли забити ще штрафний удар. І червона картка була, вдесятьох було дуже важко грати. Багато факторів існує, але ми могли перевернути цю гру", — наводить слова Юрченка прес-служба клубу.

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