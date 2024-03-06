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Захисник Руху прокоментував прийдешню гру проти Дніпра-1.

Львівський Рух у рамках дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти дніпровського Дніпра-1.

Захисник "жовто-чорних" Олексій Сич перед прийдешнім протистоянням поділився інформацією про настрій у роздягальні команди.

"Удячний партнерам, що допомогли створити чудовий момент у попередньому матчі з Колосом, коли вдалось забити дебютний гол. Та найголовніше — Рух тоді взяв дуже важливі три очки в грі з Колосом.

Тепер із класним настроєм готуємось до матчу з Дніпром-1. Треба постаратись і в цьому поєдинку здобути позитивний результат.

У нас уже було теоретичне заняття, де ми розбирали гру Дніпра-1. Тактично готуємось до матчу. Нам протистоятиме сильна та збалансована команда, у якій зібрані гравці з хорошими індивідуальними якостями.

У львівському поєдинку нам не вдалось реалізувати свої моменти, тому, звісно, хочеться взяти реванш. Рух уже розбирав той матч, зокрема, тренери вказали нам на наші помилки і тепер потрібно їх виправити.

У команди ще є час на підготовку, тож ми у бойовому настрої та в хороших кондиціях підійдемо до гри в Дніпрі", — заявив український виконавець.

Матч Дніпро-1 — Рух відбудеться 8 березня, о 13:00.