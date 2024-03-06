Захисник Руху прокоментував прийдешню гру проти Дніпра-1.
Олексій Сич, фото ФК Рух Львів
06 березня 2024, 13:55
Львівський Рух у рамках дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти дніпровського Дніпра-1.
Захисник "жовто-чорних" Олексій Сич перед прийдешнім протистоянням поділився інформацією про настрій у роздягальні команди.
"Удячний партнерам, що допомогли створити чудовий момент у попередньому матчі з Колосом, коли вдалось забити дебютний гол. Та найголовніше — Рух тоді взяв дуже важливі три очки в грі з Колосом.
Тепер із класним настроєм готуємось до матчу з Дніпром-1. Треба постаратись і в цьому поєдинку здобути позитивний результат.
У нас уже було теоретичне заняття, де ми розбирали гру Дніпра-1. Тактично готуємось до матчу. Нам протистоятиме сильна та збалансована команда, у якій зібрані гравці з хорошими індивідуальними якостями.
У львівському поєдинку нам не вдалось реалізувати свої моменти, тому, звісно, хочеться взяти реванш. Рух уже розбирав той матч, зокрема, тренери вказали нам на наші помилки і тепер потрібно їх виправити.
У команди ще є час на підготовку, тож ми у бойовому настрої та в хороших кондиціях підійдемо до гри в Дніпрі", — заявив український виконавець.
Матч Дніпро-1 — Рух відбудеться 8 березня, о 13:00.