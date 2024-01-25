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У межах підготовки до Олімпійських ігор-2024 в Парижі олімпійська збірна України під орудою Руслана Ротаня проведе товариський матч проти команди Японії.

Олімпійська збірна України оголосила про контрольний матч з командою Японії.

Зустріч відбудеться 25 березня 2024 року у Фукуоці на стадіоні "Мікуні Кітакюсю" і розпочнеться о 19:15 за місцевим часом (о 12:15 за київським).

Нагадаємо, що чоловічі команди змагатимуться за медалі літніх Ігор-2024 в період із 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті. У змаганнях, згідно з регламентом, можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Крім того, кожна команда може внести до заявки із 18-х футболістів трьох, які старші цього віку.

У чоловічому футбольному турнірі Олімпіади-2024 візьмуть участь 16 збірних: Франція — як господар, три команди представлятимуть Європу (Україна, Іспанія, Ізраїль), три — Африку (Марокко, Єгипет, Малі), три — Азію (стануть відомі в травні 2024 року), дві — Південну Америку (визначаться в лютому), дві — зону КОНКАКАФ (США, Домініканська Республіка), одна — Океанію (Нова Зеландія), також до них приєднається переможець плей-оф між четвертими командами Африки (Гвінея) та Азії.

Формат олімпійського турніру традиційний: боротьба в чотирьох групах по чотири команди, по дві найсильніші виходять у плей-оф, потім — чвертьфінали, півфінали, матч за третє місце й фінал (9 серпня, Париж, "Парк де Пренс").

Додамо, що чинним переможцем Олімпіади з футболу серед чоловічих збірних є Бразилія, яка в Токіо-2020 у фіналі перемогла Іспанію.