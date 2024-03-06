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Володимир Пятенко поділився своїми враженнями від результатів жеребкування.

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував результати жеребкування відбірного етапу Євро-2025.

Нагадаємо, українки потрапили до групи В4, де зіграють проти Уельсу, Хорватії та Косово.

"Українки потрапили в приблизно рівну за складом учасниць групу. Тому когось важко назвати фаворитом. Ті ж хорватки претендували на вихід до Ліги А, проте двічі розгромно програли норвежкам. Футболістки з Косова підвищилися в класі з Ліги С, випередивши болгарок, але саме цю збірну зовсім недавно двічі впевнено обіграли мої підопічні. Що ж до футболісток Уельсу, то вони вибули з Ліги А, але ціла група гравчинь задіяна в престижному чемпіонаті Англії…

І хоча детальне вивчення сильних і слабких місць конкуренток ще попереду, проте вже зараз можу сказати, що українки будуть налаштовані завоювати право виступати у фінальній частині Євро.

Оскільки два перші тури відбудуться вже на початку квітня, то плануємо зібратися для підготовки наприкінці березня. Де саме — залежатиме від календаря", — наводить слова Пятенка прес-служба УАФ.

Додамо, що матчі перших двох турів заплановано на 3-9 квітня 2024 року.