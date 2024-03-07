Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вже завтра країна дізнається, хто гратиме проти Боснії та Герцеговини.

У п’ятницю, 8 березня в Будинку футболу відбудеться пресконференція за участі головного тренера національної збірної України Сергія Реброва.

Наставник синьо-жовтих оголосить склад команди, що візьме участь у березневому зборі, та відповість на запитання журналістів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Раніше стало відомо, хто з гравців Шахтаря викликаний до лав збірної.

Матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня о 21:45. У разі перемоги, збірна України зіграє проти переможця пари Ізраїль — Ісландія.