Вже завтра країна дізнається, хто гратиме проти Боснії та Герцеговини.
Сергій Ребров, Фото прес-служби УАФ
07 березня 2024, 10:21
У п’ятницю, 8 березня в Будинку футболу відбудеться пресконференція за участі головного тренера національної збірної України Сергія Реброва.
Наставник синьо-жовтих оголосить склад команди, що візьме участь у березневому зборі, та відповість на запитання журналістів, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Раніше стало відомо, хто з гравців Шахтаря викликаний до лав збірної.
Матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня о 21:45. У разі перемоги, збірна України зіграє проти переможця пари Ізраїль — Ісландія.