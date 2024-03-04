Україна

Зоря проводить домашні поєдинки на стадіоні Лівий берег у Києві.

Пресслужба Зорі виступила із заявою щодо проведення матчів з вболівальниками.

"Як і минулого року, домашні матчі луганської Зорі будуть проходити в Києві, на стадіоні Лівий берег.



Безумовно, для "чорно-білих" важлива підтримка наших вболівальників, тому клуб буде робити все можливе, щоб наші домашні поєдинки проходили з фанами.



Але наразі, стадіон, на жаль, поки що не отримав дозвіл від військової адміністрації на допуск глядачів, через те, що робота по будівництву укриття ще триває. Коли воно буде готове – ми будемо раді бачити вас на трибунах! Сподіваємось, що це буде вже найближчим часом", — йдеться у повідомленні.

У наступному турі луганська Зоря гратиме домашній матч проти закарпатського Миная.