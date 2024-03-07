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Олександр Шовковський відповів на запитання після матчу з Вересом.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти рівненського Вереса (1:1).

"Неприємно втрачати очки на останніх секундах матчу. Сьогодні у наших гравців я побачив не таке бажання, на яке очікував. На жаль, ми не довели цю гру до перемоги, хоча і випустили наприкінці зустрічі захисників, адже розуміли, що суперник організує навалу на наші ворота, буде навантажувати нашу оборону. Мали спокійніше завершувати цю гру, але вже як є.

Перемагає, програє та грає унічию вся команда, тому по особистостях нічого не буду казати. Сьогодні у нас була не велика лава запасних, і у середині поля небагато чого можна було змінити. Дискваліфікований Бражко, відновлюється Ярмоленко, не міг грати Буяльський, вибули Царенко та Супряга. Тому ми були обмежені у виборі. Але футболісти, які грали сьогодні, перебувають у команді, у нас є своє обличчя. Ми маємо грати впевненіше. На початку другого тайму ми м’яч контролювали, потім чомусь подарували ініціативу супернику, і дали можливість Вересу почувати себе більш розкуто. Повертаючись до замін, скажу, що хтось може вийти вдало, хтось – невдало. На жаль, на останніх хвилинах трапилося те, що трапилося.

Момент з пенальті? Я не дивився момент, бо ще не було часу, тому не можу коментувати той епізод.

Думаю, немає жодного тренера, який би давав настанову пропустити першими. Хочу відверто сказати, що сьогодні ми не були схожими самі на себе, тому результат закономірний", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Динамо.