Україна

За словами представника УАФ, штрафи були цілком справедливими.

Голова КДК УАФ Віталій Наум прокоментував скандальні штрафи, виписані кільком клубам УПЛ за несвоєчасний початок поєдинків.

"Згідно з матеріалами, отриманими від УПЛ, щодо порушень, які мали місце під час матчів 18 та 19 турів Vbet Ліги, більшість із цих порушень — це затримка початку матчу. Зокрема, у 19 турі шість із восьми матчів розпочалися із затримкою.

Затримка початку матчу є порушенням регламентних норм. За дане порушення передбачено санкцію — обовʼязковий грошовий внесок від 5 000 грн. Але в більшості випадків КДК УАФ урахував помʼякшуючі обставини, і штраф було зменшено.

З огляду на поширення окремими ЗМІ інформації з елементами маніпуляції звертаю увагу, що команди зобовʼязані дотримуватися зворотнього відліку часу до матчу із докладним похвилинним планом та здійснювати всі передматчеві заходи відповідно до нього.

Своєю чергою прошу представників ЗМІ не маніпулювати інформацією щодо окремих рішень КДК УАФ, особливо тих, які стосуються участі в передматчевих заходах представників Сил оборони України. Адже саме завдяки нашим захисникам ми маємо можливість проводити футбольні матчі на території України", — наводить слова Наума прес-служба УАФ.

Раніше у ЗМІ була інформація, що КДК покарав Оболонь на три тисячі гривень за затримку матча проти Чорноморця. Перед цим "час" забрав символічний удар по м'ячу від військового.