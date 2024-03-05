Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

УАФ пояснила ситуацію зі складом національної команди від Міністерства молоді та спорту України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті опублікувала заяву, в якій пояснює представлений список футболістів, які потрапили до наказу Міністерства молоді та спорту України на матч проти Боснії і Герцеговини.

"Список викликаних на плей-оф відбору чемпіонату Європи 2024 року футболістів збірної України було надано Українською асоціацією футболу на вимогу Міністерства молоді та спорту України 26 лютого для оформлення наказу про участь національної команди в березневих поєдинках.

З Мінмолодьспорту було узгоджено, що список гравців — попередній і не є офіційним складом команди на зустріч із Боснією і Герцеговиною, яка відбудеться 21 березня в Зениці.

Таким чином, список гравців, оприлюднений напередодні вітчизняними медіа на основі документа, розміщеного на офіційному сайті міністерства молоді та спорту, не є фактичним складом збірної України, який готуватиметься до найближчих матчів.

Перелік футболістів, які візьмуть участь у березневому підготовчому зборі, буде оприлюднено впродовж цього тижня на офіційних ресурсах УАФ", – йдеться в заяві УАФ.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф за вихід на Євро-2024 між збірними України та Боснії і Герцеговини відбудеться 21 березня.

Раніше повідомлялося, що Степаненко пропустить матч проти Боснії і Герцеговини у відборі на Євро-2024.