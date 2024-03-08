Україна

Коментар від форварда щодо матчу у чемпіонаті України.

Данило Сікан розповів щодо результату матчу з Колосом - цитує ресурс УПЛ ТБ.

"Тренер казав більше пресингувати, більше робити атак, швидше працювати з м’ячем. Ми, в принципі, все це зробили та показали характер у другому таймі. Це найголовніше.

Колос дуже добре захищався. Ми пропустили, можна сказати, жахливий гол. Це наша командна помилка. Весь перший тайм ми атакували, завжди були з м'ячем, створювали моменти. Але, як бачите, Колос не зміг втриматися усі 90 хвилин, бо це доволі важко.

Виступ опонента в захисті можу назвати високим. Ми знаємо, що Колос такий, можна сказати, дуже "брудний" у захисті. Вони найменше пропускають за сезон та найменше забивають. Вони добре грають в обороні, але трішки погано в атаці. Але проти Колоса завжди важко грати.

Голи додають впевненості. Коли форвард не забиває, то трішки втрачається впевненість. Але для мене найголовніше, що команда перемагає. Коли Шахтар буде вигравати, то мені байдуже, чи буду я забивати".

Шахтар виграв у Колоса з рахунком 3:2 в матчі 20-го туру чемпіонату України.