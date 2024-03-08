Україна

Шахтар із дублем Кевіна та "дублем" Траоре здобув вольову перемогу над Колосом та очолив таблицю УПЛ

Команда Маріно Пушича зіграла найрезультативніший матч за участі колективу з Ковалівки в цьому сезоні.

Шахтар — Колос, фото ФК Шахтар Донецьк

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Шахтар — Колос 3:2

Голи: Кевін, 50, 89, Траоре, 65 — Ільїн, 8, Траоре, 90+5 (авт.)



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо (Траоре, 46) — Назарина (Кевін, 46) — Зубков, Бондаренко (Швед, 90+2), Судаков (Цуканов, 90+2), Криськів — Сікан (Азарові, 78).



Колос: Фесюн — Лучкевич, Чорноморець, Бурда, Кукош, Цуріков — Ільїн (Рангел, 75), Богданов, Демченко (Оріховський, 83), Велетень (Салабай, 46) — Паулаускас (Безбородько, 74).



Попередження: Чорноморець, Кукош