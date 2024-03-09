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Захисник Металіста 1925 прокоментував нічию проти ЛНЗ.

У двадцятому турі української Прем’єр-ліги напередодні харківський Металіст 1925 зіграв унічию проти черкаського ЛНЗ.

Металіст 1925 — ЛНЗ 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-синіх" Максим Імереков прокоментував виступ власної команди.

"Я вважаю, що сьогодні ми добре зіграли, краще, аніж у попередніх двох матчах. Ми були дуже серйозно налаштовані на цю гру. Ми хотіли взяти ці очки, але це футбол і ніхто не знає, як буде складатися конкретний матч. Тому, зароблений сьогодні заліковий бал, він теж важливий, мабуть, він буде вирішальним у кінці чемпіонату.

Я вважаю, що нам не вистачає психологічної впевненості на завершальній стадії. Ми все робимо правильно, доходимо до воріт, але не вдається завершити. Можливо, бояться хлопці брати на себе відповідальність або, як сьогодні, ми створили багато моментів, але щось не складається. У наступних іграх, я сподіваюсь, що буде краща реалізація.

До речі, газон був не ідеальним, але для цієї пори року, я вважаю, що дуже гарний газон. Тим більше, що вчора тут був матч.

Тренер у роздягальні подякував нам за гру, за самовіддачу, сказав, що ми на правильному шляху. Сьогодні показали більш якісний футбол. Будемо й далі працювати над цими компонентами", — заявив український виконавець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 проведе домашній матч проти львівського Руху.