Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 8 березня 2024 року.

Металіст 1925 і ЛНЗ не виявили сильнішого у матчі 20 туру української Прем'єр-ліги, обмінявшись голами Юрченка та Рибалки.

Протягом першої половини зустрічі жодна з команд не зуміла відкрити рахунок. Вже у другій частині другого тайму гості вийшли вперед завдяки голу Рибалки. Втримати здобуту мінімальну перевагу черкаський клуб не зумів — відновити паритет вдалося Юрченку. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував нічию з рахунком 1:1.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — ЛНЗ у 20-му турі УПЛ-2023/24:

Металіст 1925 — ЛНЗ 1:1

Голи: Юрченко, 86 — Рибалка, 76



Металіст 1925: Проценко — Капінус, Імереков, Червак, Фарина — Габелок — Арі, Юрченко (Обінайя, 89) — Бичек (Овусу, 81) — Борячук (Юсов, 81), Гармаш



ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Саліху, Муравський, Каплієнко — Бар, Рибалка (Тарасенко, 90), Тілль (Шестаков, 46) — Яшарі (Олійник, 73), Молло (Хобленко, 58), Г. Пасіч



Попередження: Юрченко — Бар, Рибалка, Насонов, Хобленко, Шестаков