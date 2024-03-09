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Півзахисник Металіста 1925 прокоментував нічию проти ЛНЗ.

Напередодні в двадцятому турі української Прем’єр-ліги харківський Металіст 1925 зіграв унічию проти черкаського ЛНЗ.

Металіст 1925 — ЛНЗ 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-синіх" Владлен Юрченко, на рахунку якого єдиний забитий командою м’яч із пенальті, прокоментував виступ власної команди.

"Нічия — усіляко краще за поразку. Я вважаю, що цей матч дасть нам новий імпульс для роботи та для того, щоб ми вірили у себе, що ми можемо подолати всі труднощі.

Я вважаю, що була хороша гра була в нашому виконанні, ми контролювали м’яч, у нас було достатньо моментів, щоб забити гол з гри, але натомість ми пропустили гол з пенальті. Через це дещо зім’яте враження.

Мені ось що цікаво: говорять, що судді будуть пояснювати моменти. Так от у нас в грі з Минаєм був епізод, коли я бив і м’яч влучив у руку захиснику, який був у штрафному, там не призначають пенальті, навіть не дивляться відео. А сьогодні призначають пенальті у схожому епізоді, хоча мені здалося, що м'яч від голови Імерекова влучив у руку. Просто цікаво в чому різниця в цих епізодах.

Я вважаю, що є світло в кінці тунелю для нас. За рахунку 0:1 ми не кинули грати, а пішли вперед і забили цей м’яч. Не всі можуть після пропущеного голу зібратись і відігратись, коли вже залишалось не багато часу. Ми це зробили та я вважаю, що за грою ми домінували, у нас є перспектива", — заявив український виконавець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 проведе домашній матч проти львівського Руху.