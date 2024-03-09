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Керманич Колосу прокоментував поразку від Шахтаря.

Напередодні в двадцятому турі української Прем’єр-ліги ковалівський Колос поступився донецькому Шахтарю.

Шахтар — Колос 3:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "колосків" Ярослав Вишняк прокоментував поразку власної команди.

"Хотіли тут зачепитися за залікові бали. Але з різних причин нам це не вдалось зробити. У цілому, я задоволений ставленням хлопців до гри, самовіддачею, бажанням перемогти, а також боротьбою за результат.

По-перше, я вірю в свою команду до виходу на поле, під час гри, та після закінчення матчу — я завжди в них вірю. Я не повірив у них лише тоді, коли ми забили гол.

Ні, звісно, я вірив, що ми можемо це зробити, і я впевнений, що ми правильно побудували свою гру — закрили Шахтарю середину поля, але все ж таки. Не можу сказати, що у суперників не було моментів. Моменти були, але ми доставили їм клопоту, і я бачив, що їм було важко.

А ми, у свою чергу, могли ще вибігати до контратак, і доволі непогано це робили. Ми могли зіграти краще, якщо б гравці атаки підтримували ці можливості. Коли Шахтар залишав великі зони за спинами, ми могли ще провести одну-дві разючі атаки й збільшити рахунок.

Стосовно другого тайму, Шахтар перебудувався, підсилив гру замінами. І не можна сказати, що ми десь збавили, то Шахтар значно додав і підняв ще темп. І десь ми в якийсь момент не витримали. І в цьому теж потрібно працювати.

Після того, як ми пропустили голи, ми спробували перебудуватись, піднятись вище, випустили ще двох нападників. І я бачив, що хлопці хотіли відігратись, хотіли вирвати перемогу. Але Шахтар показав, що грати з ними у відкритий футбол дуже складно.

Коли з’явилися вільні зони, суперники вже й самі багато вибігали до контратак, і гра вже була не під нашим контролем. Це вказує на те, над чим нам потрібно працювати. Ну і плюс кадрова ситуація — ми були не в оптимальному складі через різні причини.

Богданов? Скоріш за все, отруївся. І я вже до гри розумів, що в перерві, або після перерви прийдеться робити заміну. Чи вплинуло це на гру? Я думаю, що вплинуло. Тому що в таку гру складно входити новим гравцям. Тим паче, що стосується знову ж таки кадрового питання — у нас Оріховський та Лукас Рангел тільки з понеділка почали тренуватися у загальній групі", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос проведе гостьовий матч проти криворізького Кривбасу.