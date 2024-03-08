Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 8 березня 2024 року.

Шахтар із дебютними голами Кевіна здобув 3 очки у результативному поєдинку 20 туру української Прем'єр-ліги проти Колоса і зумів повернути собі першу сходинку турнірної таблиці.

Відкрити рахунок у матчі вдалося гостям — відзначився Ільїн. По перерві Кевін відновив паритет. Трохи пізніше Траоре вивів Шахтар вперед, а ближче до завершення зустрічі дубль оформив Кевін. Вже у компенсований час поєдинку Траоре теж забив ще раз, але вже у власні ворота.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Колос у 20-му турі УПЛ-2023/24:

Шахтар — Колос 3:2

Голи: Кевін, 50, 89, Траоре, 65 — Ільїн, 8, Траоре, 90+5 (авт.)



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо (Траоре, 46) — Назарина (Кевін, 46) — Зубков, Бондаренко (Швед, 90+2), Судаков (Цуканов, 90+2), Криськів — Сікан (Азарові, 78)



Колос: Фесюн — Лучкевич, Чорноморець, Бурда, Кукош, Цуріков — Ільїн (Рангел, 75), Богданов, Демченко (Оріховський, 83), Велетень (Салабай, 46) — Паулаускас (Безбородько, 74)



Попередження: Чорноморець, Кукош