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Захисник Зорі прокоментував перемогу над Минаєм.

У рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги луганська Зоря в домашньому матчі переграла закарпатський Минай.

Зоря — Минай 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Захисник та капітан "мужиків" Богдан Бутко після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Думаю, у першому таймі ми мали забивати кілька м’ячів і спокійно контролювати хід матчу після перерви.

Але, на жаль, реалізація останнім часом підводить моїх партнерів. Ми розуміємо, що всі моменти не можна реалізувати. Це неможливо. Інакше рахунок міг би бути 10:0. Ми завдали 18 ударів по воротах противника, із них 9 припали в площину. Думаю, це непоганий показник.

Хлопці чудово тренуються. На зборах Башич та Жуніор Рейс усе робили з максимальною самовіддачею. Гадаю, вони посилили наш клуб.

Моя травма? Зараз я вже добре почуваюсь. Дай Боже, все буде нормально й надалі.

Що змінилось після осінніх невдач? Ми пожвавішали. Усі гравці Зорі, тренерський штаб, персонал команди, працюють щодня, не покладаючи рук. Усі працюють заради максимального результату.

Герреро? Сподіваюсь, що скоро його прорве, і він зможе часто забивати.

Наступний суперник — Динамо Київ. Для нас кожен опонент — важливий. Однак Динамо — це дуже серйозний суперник, тому потрібно показувати свій клас у іграх із такими опонентами", — заявив український виконавець.

У наступному турі луганська Зоря зіграє вдома проти київського Динамо.