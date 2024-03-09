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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та Олександрія.

Житомирське Полісся та Олександрія зіграють поміж собою в рамках двадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі житомирського Центрального.

Юрій Калітвінцев, після поразки від черкаського ЛНЗ (0:1), залучив до стартового складу Тейлора праворуч у захист, тоді як Грицук та Назаренко розташуються в зоні під нападником, яким цього разу буде Будківський.

Руслан Ротань, на тлі нічиєї проти луганської Зорі (0:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Таллес Коста, Танковський — Назаренко, Грицук, Козак — Будківський.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Фортюне, Мустафаєв, Смоляков, Ндукве, Крушинський, Кравченко, Чечер.

Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський.

Запасні: Єрмаков, Сігеєв, Кулаковський, Білошевський, Бєляєв, Скорко, Беззера, Смирний, Костишин, Шостак, Погорілий, Де.



Гра Полісся — Олександрія почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.